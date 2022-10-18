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انطلاق مناورات "الدرع الأوروبية" في سلوفاكيا بمشاركة القوات الأوكرانية

أخبار العالم

انطلاق مناورات
Globallookpress Staff Sgt. John Yountz
صورة من الأرشيف
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انطلقت في سلوفاكيا يوم الثلاثاء مناورات عسكرية بمشاركة قوات من عدة دول في حلف الناتو والقوات المسلحة الأوكرانية تحت اسم "الدرع الأوروبية".

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وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع السلوفاكية شتيفان زيمانوفيتش إلى أن المناورات انطلقت في عدد من الميادين على أراضي سلوفاكيا، ويشارك فيها 700 عسكري من دول الناتو إضافة إلى 200 عسكري أوكراني.

ويشار إلى أن هدف المناورات هو التدريب على الأعمال والتكتيكات المشتركة، وتبادل الخبرات مع العسكريين الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي

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