الخارجية الإيطالية تطالب مواطنيها بمغادرة أوكرانيا

طالبت وزارة الخارجية الإيطالية مواطنيها بمغادرة أوكرانيا بسبب الهجمات على كييف ومدن أخرى، بسرعة وباستخدام كل الوسائل المتاحة.

ووفقا لمركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الإيطالية أنه، وسط الهجمات على كييف، يجب على الرعايا مغادرة أوكرانيا.

ولأول مرة، ناشدت وزارة الخارجية الإيطاليين الموجودين على أراضي أوكرانيا مغادرة البلاد.

وذكرت أيضا أنه: "يُنصح المواطنون الذين ما زالوا في أوكرانيا بشدة باستخدام الوسائل المتاحة، بما في ذلك القطارات، لمغادرة البلاد خارج فترة حظر التجول. تنطبق هذه التوصية بشكل خاص على الأجزاء الشرقية والجنوبية من أوكرانيا بسبب التطورات المتلاحقة في هذه المقاطعات".

ويلاحظ المركز أن جميع الرحلات إلى أوكرانيا تعتبر غير مرغوب فيها للغاية، ويُنصح الإيطاليون باتباع تعليمات السلطات المحلية وتوخي الحذر.

وكتب مركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية على بوابة خاصة "يوم الاثنين، 17 أكتوبر، وقعت هجمات جديدة في كييف ومدن أخرى في البلاد"، وتحتوي الرسالة على معلومات حول حظر التجول وضرورة الاستعداد للمغادرة.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية قبل أسبوع، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي