الولايات المتحدة تكافئ الفلبين على فسخها عقدا عسكريا مع روسيا

قالت ماري كاي كارلسون، سفيرة الولايات المتحدة في مانيلا، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستدفع للفلبين نحو 100 مليون دولار لإلغاء صفقة لشراء طائرات هليكوبتر روسية.

وقالت كارلسون حسب ما نقله الإعلام الأمريكي، "القرار اتخذته الحكومة الفلبينية ونحن ممتنون جدا لها".

وأضافت: "أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بعزمها تقديم 100 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي للفلبين لاستخدامها في تحديث احتياجات الدفاع الوطني للفلبين".

وكانت وزارة الدفاع الفلبينية أكدت في أغسطس الماضي أنها بصدد إنهاء صفقة لشراء 16 طائرة هليكوبتر روسية من طراز Mi-17 مع شركة Sovtechnoexport LLC الروسية.

إن إلغاء هذه الصفقة برر له من قبل الحكومة الفلبينية بـ"تغيير في الأولويات بسبب التغيرات في السياسة العالمية".

المصدر: نوفوستي