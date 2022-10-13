الكرملين: الدول الفقيرة لم تحصل على الأسمدة الروسية العالقة في الموانئ الأوروبية حتى الآن

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن الدول الفقيرة ما زالت غير قادرة على الحصول على الأسمدة الروسية العالقة في الموانئ الأوروبية، والتي أبدت موسكو استعداداها لمنحها لهم مجانا.

وقال "نذكّر باقتراحنا باستمرار، وهو توزيع 300 ألف طن من الأسمدة الموجودة في موانئ أوروبية مختلفة على أفقر الدول بالمجان. ولكن لا أحد يستطيع الحصول عليها حتى الآن".

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق إن موسكو لم تتلق أي رد على عرضها بتزويد البلدان المحتاجة بالأسمدة مجانا.

المصدر: تاس