"طالبان": زلزال بقوة 5.1 درجة ضرب شمال شرقي أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة، اليوم الثلاثاء، مدينة فايز آباد الأفغانية، عاصمة ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

وقال عبد الواحد ريان، مدير وكالة أنباء "طالبان" إن مركز الزلزال كان منطقة شغنان وشعر به السكان في أجزاء أخرى من الولاية.

ولم تتوافر أي معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن سكان المناطق الواقعة على بعد حوالي 350 كيلومترا في ولاية بلخ شمالي أفغانستان شعروا بالزلزال.

وتسبب زلزال قوي في يونيو في أعنف أزمة تشهدها هذه الدولة المتعثرة، ما سلط الضوء على محدودية قدرات طالبان وعزلتها. وقال مسؤولو الأمم المتحدة في ذلك الوقت إن 770 شخصا قتلوا، بينما قدرت طالبان عدد القتلى بـ 1150.

المصدر: AP