كازاخستان تدرس احتمال إجلاء موظفي سفارتها في كييف

أفاد المتحدث باسم وزارة خارجية كازاخستان، أيبيك سمادياروف، بأن الوزارة تدرس حاليا احتمال إجلاء موظفي سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف.

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وقال سمادياروف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا يدور الحديث حاليا عن إغلاق السفارة، بل يدور الحديث عن إجلاء موظفي سفارتنا. سيتم حل هذه المسألة في الأيام القريبة القادمة. وعلى الأرجح سيكون الإجلاء كاملا".

ولم يوضح الدبلوماسي ما هي المدينة التي سينقل إليها موظفو البعثة الدبلوماسية الكازاخية.

ودعت سفارة كازاخستان في كييف أمس الاثنين مواطني كازاخستان لتجنب السفر إلى الأراضي الأوكرانية ومغادرتها إذا كان هذا الأمر ممكنا.

المصدر: تاس