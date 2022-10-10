الجمعية العامة ترفض إجراء تصويت سري يدين الاعتراف باستفتاءات الانضمام إلى روسيا

رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة إجراء اقتراع سري للدول الأعضاء يدين الاعتراف باستفتاءات الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

وقد تقدمت ألبانيا في وقت سابق بمقترح لإجراء تصويت مفتوح على القرار أيدته 107 دول وعارضته 13 وامتنعت عن التصويت 39 دولة.

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من جهته أوضح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي أن قرارا بهذا الشأن سيتم اتخاذه في ختام نتائج التصويت التي سيتم الإعلان عنها في تقرير الاجتماع.

بدوره وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا هذا التصويت بالتدليس والاحتيال حيث لم تمنح موسكو حقها في إلقاء كلمتها وتوضيح وجهة نظرها.

وانتقد نيبينزيا الموقف المنحاز والسلبي المتعمد الذي اتخذه رئيس الجمعية العامة في تشويه الحقائق وحرمان روسيا من حقها في التعبير عن رأيها وتوضيح وجهة نظرها ومنح هذا الحق لخصومها.

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وطالب بتطبيق المادة 87 من قواعد الجمعية العامة للتصويت السري بشكل عاجل، لكن رئيس الجمعية العامة رفض ذلك.

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها مارسوا ضغوطا كبيرة على العديد من الدول لحثها على التصويت لصالح الاقتراع المفتوح.

المصدر: نوفوستي