نيبينزيا: الناتو يسعى لتصعيد النزاع بهدف هزيمة روسيا أو إضعافها

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن هدف الناتو هزيمة روسيا، أو على الأقل إضعافها.

وقال نيبينزيا بكلمة ألقاها في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأزمة الأوكرانية: "الناتو الذي نواجهه في أوكرانيا، يحتاج فقط إلى تصعيد النزاع وفقا للخطة التي تم إعدادها لسنوات عديدة، بهدف هزيمة روسيا أو على الأقل إضعافها".

وأضاف: "تم عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للترويج عمدا لرواية معادية لروسيا ولم يكن هناك مثل هذا الحجم من السخرية والمواجهة والاستقطاب الخطير للغاية كما هو الحال الآن في تاريخ المنظمة العالمية".

المصدر: تاس