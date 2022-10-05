"ديلي تلغراف": واشنطن تعتقد أن القوات الأوكرانية تستطيع الاستيلاء على القرم

يعتقد البيت الأبيض أن القوات الأوكرانية قادرة على الاستيلاء على شبه جزيرة القرم إذا استمرت بالهجوم في منطقة خيرسون.

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم: "نعتقد أن استيلاء أوكرانيا على القرم أصبح ممكنا الآن ولا يمكن استبعاده، الوتيرة الحالية للقوات الأوكرانية في منطقة خيرسون مشجعة".

وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف، إن جميع قرى المقاطعة سيتم تحريرها في القريب العاجل، كما أكد على أن الوضع على خط الجبهة في خيرسون ليس حرجا، وتم إحباط محاولات تقدم قوات كييف.

وأكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، أن موسكو ستحمي شبه جزيرة القرم والمناطق الجديدة كجزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية، في حالة وقوع ضربات محتملة على شبه الجزيرة، والتي أعلن عنها البنتاغون.

وقال: "أنا مقتنع تماما بأننا سندافع عن شبه جزيرة القرم وأراضينا الجديدة كجزء لا يتجزأ من بلدنا. وستكون أفعالنا حازمة في هذا الأمر. هذا الفكر في جميع محادثاتنا مع الأمريكيين، أردت أن أقول "أصدقاء"، لكن لا أستطيع أن أقولها لذلك دعنا نقول "الشركاء"، على الأرجح سيكون من الأفضل للمحاورين أن يعترفوا بأننا نحاول طوال الوقت أن ننقل إليهم هذا الكلام حتى يفهموه تماما".

المصدر: تاس