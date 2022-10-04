القوات الروسية تقضي على مجموعة من المخربين الأوكرانيين بالقرب من خيرسون
RT
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صرح جهاز إنفاذ القانون الروسي في مقاطعة خيرسون بأن قوات الأمن الروسية اكتشفت في سياق العمليات القتالية مجموعة من المخربين الأوكرانيين في بلدة "أوليشكي" شرقي خيرسون وتمت تصفيتها .
كما وتم العثور على مخربين آخرين أصيبا بجروح خطرة أثناء اشتباك وقع خلال عمليات تفتيش في مبنى منفصل في بلدة "أوليشكي".
بالإضافة إلى ذلك تم العثور على عبوتين ناسفتين تقرر بعد الفحص عدم استخراجهما بل إتلافها بعبوة ناسفة.
المصدر: نوفوستي