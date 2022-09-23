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وحدة من مشاة البحرية الأمريكية ستتوجه إلى فنلندا لشهرين

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وحدة من مشاة البحرية الأمريكية ستتوجه إلى فنلندا لشهرين
ria.ru
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 أفادت البحرية الفنلندية بأن مشاة البحرية الأمريكية من وحدة اللوجستيات التابعة لهذه القوات، سيتواجدون في فنلندا من أكتوبر إلى أوائل ديسمبر.

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وذكر بيان بهذا الشأن أن "سلاح مشاة البحرية الأمريكية (مجموعة مشاة البحرية الثانية) سيصل إلى فنلندا لفترة تزيد قليلاً عن شهرين".

وأشير إلى أن وحدة أمريكية قوامها حوالي 150 شخصا ستتدرب مع الجيش الفنلندي من أكتوبر إلى أوائل ديسمبر.

وقال البيان بهذا الشأن: "في الأشهر الأخيرة، تكثف التعاون بين البحرية الفنلندية والبحرية الأمريكية ومشاة البحرية. التدريبات المشتركة في فنلندا في مايو وأغسطس من العام الماضي طورت توافق القوات، ومن بين أمور أخرى، اطلع الأمريكيون على الوضع العملي قبالة الساحل الفنلندي".

المصدر: نوفوستي

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