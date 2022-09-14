زابوروجيه: القوات الأوكرانية تستعد للهجوم على المحطة النووية

قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، إن الجيش الأوكراني حشد على خط المواجهة قوات كبيرة وكميات ضخمة من المعدات بشكل غير مسبوق.

وأضاف روغوف في حديث تلفزيوني: "لم تشهد المواجهة هنا سابقا، مثل هذا التركيز الكبير لمسلحي زيلينسكي، هناك عدد كبير منهم بالفعل . قاموا بحشد عدد كبير من قوات العلميات الخاصة ومن المسلحين الأجانب، وهناك كذلك عدد كبير من عناصر الدفاع الإقليمي وجنود الاحتياط. وحشد العدو كذلك كميات كبيرة من العتاد العسكري والأسلحة، بما في ذلك مدافع الهاوتزر من طراز M 777 وراجمات صواريخ من طراز هيمارس وغراد وأوراغان".

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وأشار إلى وجود مرتزقة يتكلمون بالإنجليزية وباللغة البولندية، بين المسلحين المنتشرين على الجبهة.

من جانبه أعلن ألكسندر فولغا رئيس إدارة مدينة إينرغودار، القريبة من محطة زابوروجيه الكهروذرية، أن "علينا أن تستعد للنشاطات المحتملة من جانب القوات الأوكرانية المتمركزة على الضفة المقابلة لنهر دنيبر".

المصدر: نوفوستي