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مقتل شخصين جراء قصف قوات كييف لدونيتسك

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مقتل شخصين جراء قصف قوات كييف لدونيتسك
AP
صورة أرشيفية
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أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية مقتل شخصين وإصابة آخر في حي كيروفسكي في مدينة دونيتسك جراء قصف قوات كييف للمدينة.

وقال المقر في بيانه إن: "تشكيلات الجيش الأوكراني قصفت حي كيروفسكي في دونيتسك، مما أودى بحياة شخصين وإصابة مدني آخر".

من جهته ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق أن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف من عيار 155 ملم على حي كويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك.

المصدر: وكالات

 

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