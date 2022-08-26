أين ألقاكم؟.. قديروف يرد بقوة على اتهامات مخابرات أوكرانيا له

رد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، على اتهام هيئة الأمن الأوكرانية، له بارتكاب مع اثنين من مرؤوسيه جرائم حرب خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في دونباس.

وقال رئيس الشيشان خلال رده على الاتهامات الأوكرانية: "حددوا بأنفسكم المكان الذي يجب القدوم إليه لمقابلتكم".

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وتابع قديروف على قناته في تيلغرام: "بكل سرور سنحضر لكي نحدد ونعرف من هو المجرم ومن هو الإرهابي".

وأضاف قديروف أنه "شارك وسيستمر في المشاركة في العملية العسكرية الخاصة"، وأشار إلى أنه "كان يمكنه منذ فترة طويلة اقتحام كييف والتقاط زيلينسكي وأمثاله الآخرين والزج بهم في القبو للاستجواب".

في وقت سابق، قالت المخابرات الأوكرانية، إنها "تمكنت من جمع أدلة دامغة تثبت ارتكاب جرائم حرب من قبل: رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية ودانييل مارتينوف، وحسين مجيدوف".

وزعمت المخابرات الأوكرانية، بأن "قديروف قاد في فبراير ومارس من هذا العام، صياغة وتخطيط بعض العمليات العسكرية للوحدات، وأصدر الأوامر، واستمع إلى تقارير من قادتها".

ويشار إلى أن دانييل مارتينوف يشغل الآن منصب مستشار وزير حالات الطوارئ الروسية، قبل ذلك كان مساعدا لرئيس الشيشان وعمل في إدارة الحرس الروسي بجمهورية الشيشان.

في مارس الماضي، قال قديروف إن حسين مجيدوف يقود الكتيبة الشيشانية "الجنوب"، المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي