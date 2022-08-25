عقيد أمريكي: تكتيكات بوتين في أوكرانيا لا يمكن التغلب عليها

أكد العقيد دوغلاس ماكجريجور، مستشار وزير الدفاع الأمريكي السابق، أن الجيش الروسي يتقدم في أوكرانيا ببطء لتقليل الخسائر، والمساعدة الأميركية لكييف لن تمنع موسكو من تحقيق أهدافها.

وقال العقيد الأميركي خلال مقابلة مع قناة Judging Freedom علي YouTube إن "دعمنا من الممكن أن يؤخر فقط تقدم الروس في بعض المحاور ولفترة قصيرة، لكنه لن تغير شيئًا، ولن يوقف تقدم الجيش الروسي، ولن يحدث تغييرا جوهريا في مسار الأحداث لصالح أوكرانيا".

ولفت ماكغريغور كذلك إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمسك منذ البداية بخطة الهدف منها إلحاق الحد الأدنى من الدمار، حتى لو أدى ذلك إلى إطالة أمد الصراع.

المصدر: ريا نوفوستي.