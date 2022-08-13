ألغام "الفراشة" الأوكرانية تجرح 40 مدنيا في جمهورية دونيتسك

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن 40 شخصا أصيبوا بجروح في مختلف أنحاء الجمهورية بسبب الألغام المضادة للأفراد التي تنفجر عن بعد من طراز "ليبستوك" (الفراشة) الأوكرانية.

وأضافت القيادة في بيانها اليوم: "مع حلول الساعة 12:30 من يوم 13 أغسطس، تم تسجيل 40 حالة إصابة بين المدنيين بما في ذلك طفلان في مختلف أنحاء الجمهورية بسبب انفجار ألغام ليبستوك".

وذكر البيان أن أحد المصابين توفي لاحقا في المستشفى متأثرا بجراحه.

ونوه البيان بأن امرأة من السكان المدنيين أصيبت بجروح، عند تنقلها في شوارع مدينة دونيتسك، بعد انفجار لغم من نوع "ليبستوك".

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في يوم 10 أغسطس، أفادت نفس القيادة بأن 36 مواطنا أصيبوا بجروح نتيجة انفجار هذه الألغام.

ويذكر أن الجيش الأوكراني بدأ يقصف أراضي جمهورية دونينسك الشعبية بالذخائر التي تحتوي على ألغام "بي في إم – 1" البلاستيكية المصنوعة على شكل بتلة خضراء. ويتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بمثل هذه الألغام ضمن المدنيين يوميا.

ويخصص هذا اللغم الذي تحظره المعاهدات الدولية لإلحاق إصابات في الأطراف السفلية للأفراد وخاصة المدنيين، حيث اعتادت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة على نشره فوق سطح الأرض على مساحات واسعة عشوائية باستخدام الراجمات والمدافع.

ويزيد من خطر هذه الألغام لونها الأخضر المموه، الذي يخدع المدنيين عموما، وشكلها "البريء"، الذي يستقطب الأطفال منهم للعب بها، وتنفجر بمجرد أن تطأها القدم.

وألغام "ليبستوك" السوفيتية التي تستخدمها كييف، لا تشكل خطرا كبيرا على العسكريين الذين يتحركون عادة بالآليات المدرعة.

ويختلف هذا اللغم عن الألغام التقليدية المضادة للأفراد، والتي تزرع عادة تحت الأرض في طرق العدو وفق خط مسار تحركاته حسب خارطة معدة سلفا.

جدير بالذكر أن أوكرانيا كانت قد صادقت عام 2005 على اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد. وبالتالي، فإن كييف تنتهك التزاماتها الدولية.

المصدر: نوفوستي