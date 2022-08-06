"فاينشال تايمز": الدول الغربية قلقة من تعزيز التعاون بين روسيا وتركيا

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة أن الدول الغربية تشعر بالقلق من تعزيز التعاون بين روسيا وتركيا.

وقالت الصحيفة في مقالها إن 6 مسؤولين غربيين لم يكشف عن أسمائهم أعربوا عن قلقهم بشأن البيان المشترك للرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان حول نيتهما تعزيز التعاون الثنائي في مجال التجارة والطاقة.

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وأشار مسؤول في الاتحاد الأوروبي لم يذكر اسمه إلى أن الاتحاد الأوروبي يراقب التعاون الروسي التركي "عن كثب أكثر فأكثر".

وقال مسؤول آخر إن موقف أنقرة تجاه موسكو "انتهازي للغاية". وأضاف "نحن نحاول لفت انتباه الأتراك إلى مخاوفنا".

المصدر: نوفوستي