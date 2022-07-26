تحدثنا 3 ساعات بدون كمامة.. رئيس البرازيل يفتتح حملته الانتخابية بالحديث عن لقائه مع بوتين

تطرق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو خلال حملته الانتخابية أمام تجمع حاشد، إلى سرد محطاته الرئاسية والتي بدأها بسرده تفاصيل رحلته إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس البرازيلي، "عندما قررت الذهاب إلى روسيا في فبراير، تعرضت لانتقادات من قبل معظم وسائل الإعلام.. وذهبت للتحدث مع بوتين. تحدثت معه لمدة 3 ساعات، على مسافة مترين وبدون كمامة. مفاوضات لصالح شعوبنا. وبعد شهرين، وصلت 26 سفينة أسمدة (روسية) إلى البرازيل".

وأعلن بولسانارو ترشّحه رسميا لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في 2 أكتوبر المقبل.

ووجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو رسالة وطنية إلى أنصاره، حيث أطلق حملته لإعادة انتخابه في ملعب ماراكانازينيو في ريو دي جانيرو يوم الأحد الماضي.

ويواجه بولسونارو تحديا من قبل منافسه في الانتخابات الرئيس اليساري السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ومن المقرر أن تهيمن تداعيات جائحة كوفيد والتضخم وتكاليف الوقود على النقاشات الانتخابية.

المصدر: مواقع التواصل