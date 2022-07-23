الدفاع الروسية تحذر من مخاطر الألغام المزروعة في موانئ أوكرانيا

قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إن السفن الأجنبية لا تزال محتجزة في ستة موانئ أوكرانية بسبب خطر الألغام التي زرعها الجانب الأوكراني حول تلك الموانئ.

وأضاف ميزينتسيف، أنه لا تزال 70 سفينة أجنبية محاصرة في ستة موانئ (خيرسون، ونيكولاييف، وتشرنومورسك، وأوتشاكوف، وأوديسا، ويوجني). منوها بأن تهديد القصف وخطر الألغام المرتفع الذي تسبب به نظام كييف لم يسمح للسفن بالخروج بحرية إلى عرض البحر.

ووفقا لميزينتسيف، لا يزال هناك خطر على الملاحة وجراء الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ، من انجراف بعض الألغام الأوكرانية، التي انتزعت من مراسيها، إلى سواحل دول البحر الأسود.

وكانت روسيا وأوكرانيا وقعت أمس الجمعة اتفاقيات في اسطنبول مع تركيا والأمم المتحدة، لرفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى السوق العالمية، وتحديد خوارزمية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. ومن المتصور أن يتم تصدير هذه الحبوب من ثلاثة موانئ - أوديسا، تشيرنومورسك، ويوجني، بعد توفير ممرات آمنة.

وسيتم تفتيش السفن بحثا عن أسلحة، ولن تتمكن السفن الحربية والطائرات من الاقتراب منها دون إذن. وسيتحكم في العملية مركز تنسيق مشترك تم إنشاؤه خصيصا.

ووقع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، في اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اسطنبول، مذكرة تفاهم بشأن تسهيل توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. وتتمثل مهمتها في ضمان إمدادات شفافة ودون عوائق من الأغذية والأسمدة الروسية، بما في ذلك المواد الخام اللازمة لإنتاجها، إلى الأسواق العالمية. ومدة المذكرة ثلاث سنوات.

المصدر: إنترفاكس