السفارة الروسية: واشنطن تريد إبعاد موسكو عن تجارة المواد الغذائية في العالم

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن الاتهامات الأمريكية لروسيا بعرقلة تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عديمة الصحة ولا تتوافق مع الحقيقة.

وشددت السفارة، على أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة بهذه الطريقة، لإعادة توزيع سوق تجارة المنتجات الزراعية في العالم.

وتابعت السفارة في بيانها: " الاتهامات الأمريكية الزاعمة بأن روسيا تعيق تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عن طريق البحر، لا تصمد أمام أي تدقيق. ويبدو واضحا أن سلطات كييف بالذات تتحمل مسؤولية ذلك لأنها قامت بتلغيم مياه البحر الاسود المقابلة لموانئ أوكرانيا. نحن نعتبر مثل هذه التصريحات الأمريكية، دليلا على جهود الولايات المتحدة لإعادة توزيع سوق تجارة المنتجات الزراعية في العالم، ومحاولة استبعاد روسيا من مجال تجارة المواد الغذائية".

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وشددت السفارة، على أن المستوردين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على المنتجات الزراعية، بسبب العقوبات الأمريكية وتعطيل سلاسل التوريد.

وأضاف البيان: "ولتحقيق هذه الغايات، تستخدم واشنطن بنشاط عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة تهدف إلى منع التعاون التجاري والاقتصادي لبلدنا مع العالم الخارجي، وهي مستعدة لمزيد من تقويض سلاسل التوريد. ونتيجة لذلك، تواجه البلدان المستوردة صعوبات كبيرة في الحصول على المنتجات الزراعية".

المصدر: نوفوستي