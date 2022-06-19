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قديروف يعلن تحرير بلدة ميتلكينو في لوغانسك

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قديروف يعلن تحرير بلدة ميتلكينو في لوغانسك
Globallookpress Kremlin Pool
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
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كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن قوات كييف حشدت أكثر من 6 وحدات خاصة ونازية مدججة بالسلاح في بلدة ميتلكينو بلوغانسك، تمكنت القوات الروسية من تحريرها اليوم.

وكتب قديروف على حسابه في "تيليغرام": "أكثر من 6 وحدات أوكرانية، منها وحدات خاصة كانت تتمركز في قرية صغيرة، مثلت بلا شك نقطة استراتيجية مهمة للقوات الأوكرانية لمهاجمة رجالنا".

وأشار إلى أنه تم العثور على شارة عسكرية لجماعة "القطاع الأيمن" النازية في ميتلكينو.

وأضاف: "تستحق شارة "القطاع الأيمن" النازية اهتماما خاصا، حيث برز أعضاؤها في أحداث ساحة الميدان في كييف نوفمبر 2013" والتي انتهت بالانقلاب على السلطة الشرعية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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