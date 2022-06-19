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أسير أوكراني يتحدث حول المباشرة ببناء قاعدة للناتو بمطار سيفيرودونتسك

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أسير أوكراني يتحدث حول المباشرة ببناء قاعدة للناتو بمطار سيفيرودونتسك
Sputnik
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قال فلاديمير كونونوف، من العاملين السابقين في النيابة العامة الأوكرانية، إن سلطات كييف باشرت في عام 2021 ببناء قاعدة للناتو بمطار سيفيرودونتسك.

وأضاف كونونوف، الذي كان يشغل سابقا منصب نائب المدعي العام بمقاطعة لوغانسك وانتقل للخدمة في جمهورية لوغانسك الشعبية، أن أندريه زاغورودنيوك الذي كان في عام 2020، يشغل منصب وزير الدفاع الأوكراني، قال حينذاك إن بلاده تخطط لإنشاء قاعدتين في سيفيرودونتسك وماريوبول وفقا لمعايير الناتو.

وتابع كونونوف القول: "هناك معلومات تفيد بأنه تم التخطيط لبناء قواعد للناتو على أراضي المطار في المنطقة المجاورة مباشرة لمدينة سيفيرودونيتسك. وتم إغلاق الطريق المؤدية إلى المطار بالكامل، وأغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى المطار".

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ونوه بأن مجموعات من القوات المسلحة لأوكرانيا انتشرت ولم تسمح لأحد بالمرور، "ولم ير أحد ما كان يحدث هناك، وماذا كانوا يفعلون هناك. لكن بحسب المعلومات، كان يجري بناء قاعدة للناتو".

المصدر: نوفوستي

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