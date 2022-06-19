قال أبتي علاء الدينوف، مساعد رئيس الشيشان، إن المقاتلين الشيشان عثروا على مخبأ كبيرا للأسلحة الأجنبية لقوات الأمن الأوكرانية في سيفيرودونتسك.

وأوضح أنه في سيفيرودونتسك، عثر المقاتلون على مخبأ كبير للأسلحة التي يزودها شركاء كييف الأجانب لأوكرانيا. من بين أشياء أخرى، تم العثورعلى أنظمة Javelin الأمريكية المضادة للدبابات غير المستخدمة وNLAW السويدية البريطانية، بالإضافة إلى قذائف الهاون الصامتة التي قدمتها بولندا.

المصدر: نوفوستي





