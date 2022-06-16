"بلومبرغ": المفوضية الأوروبية تميل إلى التوصية بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن المفوضية الأوروبية تميل إلى إصدار توصيات بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولكن بشروط.

وقالت المصادر إن المفوضية الأوروبية تعتزم طرح شروط متعلقة بسيادة القانون ومحاربة الفساد.

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وحسب المصادر، تعتزم المفوضية الأوروبية التوصية بمنح صفة المرشح للعضوية لجورجيا بعد تنفيذها لبعض الشروط المسبقة.

ومن المتوقع أن تصدر توصيات المفوضية الأوروبية يوم الجمعة، وسينظر زعماء دول الاتحاد الأوروبي في طلبات الدول يومي 23 و24 يونيو. وفي وقت لاحق سيتم إطلاق مفاوضات حول شروط انضمام الدول الثلاث للاتحاد، قد تستمر لسنوات.

المصدر: بلومبرغ