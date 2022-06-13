المفوضية الأوروبية تناقش اليوم منح أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وضع مرشح لعضوية الاتحاد

تبدأ المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، مناقشة مسألة منح أوكرانيا وكذلك مولدوفا وجورجيا، وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تخصص المناقشات اليوم الاثنين، للمسائل العامة، وسيتعين على المفوضية الأوربية يوم الجمعة الموافق لـ17 يونيو، اتخاذ قرار بشأن رأيها في مسألة منح وضع مرشح لهذه الدول، وإعداد توصية بهذا الخصوص.

ويتخذ قرار منح أو رفض وضع المرشح من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي ستعقد في بروكسل يومي 23 و 24 يونيو، مع مراعاة توصيات المفوضية الأوروبية.

ويتعين على الدول الثلاث الحصول على وضع المرشح لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي