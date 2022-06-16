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رئيس الوزراء الإيطالي عن أزمة الغذاء: الدراما تقترب

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رئيس الوزراء الإيطالي عن أزمة الغذاء: الدراما تقترب
AP رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي
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حذر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي من تفاقم أزمة الغذاء، وقال: "أمامنا أسبوعان لتطهير موانئ أوكرانيا، وسيجري حصاد القمح بنهاية سبتمبر، وهي مواعيد تقربنا من الدراما".

وأضاف دراغي "تلك المواعيد النهائية، تقربنا بشكل لا يرحم من الدراما" في إشارة إلى أزمة الغذاء.

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وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروماني كلاوس يوهانيس، والمستشار الألماني أولاف شولتز، في كييف، أضاف دراغي أنه "لتجنب هذا الحدث الرهيب، يجب تنظيم ممرات آمنة للقمح، لأن الأزمة في أوكرانيا يجب ألا تعرض الأمن الغذائي للخطر"

واختتم رئيس الوزراء الإيطالي بالإعراب عن أمله في "قرار أممي لحل المشكلة".

 

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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