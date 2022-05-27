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سفير الصين لدى فرنسا: توسع "الناتو" شرقا يشكل تهديدا عسكريا لأمن روسيا

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سفير الصين لدى فرنسا: توسع
Globallookpress
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قال سفير الصين لدى فرنسا، لي التشاي، إن الصراع في أوكرانيا ولدته "خمس دورات من توسع الناتو شرقا"، مبينا أن هذه ليست وجهة نظر الصين فقط، بل هي أيضا وجهة نظر الكثيرين في الغرب.

وفي تصريح لقناة "أوروبا 1"، أكد السفير الصيني أن هذا التوسع الناتوي "يشكل تهديدا عسكريا لأمن روسيا"، مشددا على أنه "لا يمكن لأحد التسلط أو تهديد سلامة الآخرين، وعدم تقبله أن يقوم الطرف الآخر بردة فعل أو الدفاع عن نفسه".

وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون يمارسون استراتيجية الاحتواء، في محاولة منهم لاحتواء الصين وروسيا".

المصدر: RT

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