النمسا تجمد أصولا روسية بـ 254 مليون يورو

جمدت النمسا على خلفية العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا أصولا روسية بمبلغ 254 مليون يورو "تتواجد في 97 حسابا".

وحسب قناة ORF التلفزيونية نقلا عن مكتب المستشار النمساوي، فإن البحث عن الأصول الروسية يتم من قبل مجموعة عمل داخل إدارة أمن الدولة والاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب إدارات أخرى.

ووفقا للقناة، سيتم إطلاق نظام جديد في نهاية شهر مايو لإعداد تقارير لتسهيل البحث عن هذه الأصول.

المصدر: نوفوستي