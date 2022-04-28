وسائل إعلام: هولندا جمدت الأصول الروسية والبيلاروسية بمبلغ 633 مليون يورو

أفادت صحيفة "Volkskrant" بأن هولندا قامت حتى الآن بتجميد الأصول الروسية والبيلاروسية بمبلغ إجمالي قدره 633 مليون يورو.

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ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الهولندي، فوبكي خوكسترو، أنه في الوقت الحالي أيضا لا يمكن نقل 20 سفينة و6 طائرات إلى أصحابها الروس، لأنهم يخضعون للعقوبات.

وأضافت: "وليس لدى الحكومة ما يشير إلى نقل أصول كبيرة الحجم إلى أي دولة أخرى".

وعينت هولندا سابقا، وزير الخارجية السابق، ستيف بلوك، لمنصب منسق الامتثال والرقابة على تنفيذ العقوبات ضد روسيا. ويقوم بلوك بتنسيق نشاط الوزارات والهيئات والمؤسسات المحلية الهادف إلى تجميد الأصول الروسية والتحولات المالية ومصادرة الممتلكات الروسية المنقولة وغير المنقولة.

المصدر: تاس