مدير "روس كوسموس": سندمر دول الناتو في غضون 30 دقيقة في حرب نووية محتملة

أعلن دميتري روغوزين، مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أن بلده يحتاج إلى 30 دقيقة فقط لـ"تدمير دول حلف الناتو" في حال اندلاع حرب نووية بين الطرفين.

وذكر روغوزين اليوم الأحد على قناته في تدمير "تيليغرام": "في حرب نووية سندمر دول الناتو في غضون 30 دقيقة، لكن يتعين علينا منع حدوث ذلك لأن تبعات ضربات نووية متبادلة بيننا ستؤثر سلبا على وضع كوكب الأرض، ولذلك سنضطر إلى تحقيق فوز على هذا العدو الأقوى اقتصاديا وعسكريا بأساليب القتال التقليدية".

وتابع: "لا نحارب النازيين في أوكرانيا بل نحررها من احتلال الناتو ونبعد أسوأ عدو لنا عن حدودنا الغربية".

وحذر من أن "وجود أوكرانيا مستقلة عن روسيا سيحولها حتما إلى دولة معادية لروسيا ومنطلق للعدوان الغربي على شعبنا".

وشدد على أن العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا "تخرج بعيدا عن حدودها المعنوية والجغرافية الأصلية"، مضيفا: "إنها حرب من أجل الحقيقة وحق روسيا في الوجود كدولة موحدة ومستقلة".

وحمل روغوزين الناتو المسؤولية عن "خوض الحرب ضد روسيا"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "بات واضحا للجميع" وأن حلف شمال الأطلسي "يستغلق الكتائب القومية والقوات المسلحة الأوكرانية كطعام للمدافع".

وشدد روغوزين على أن فوز روسيا في هذه المواجهة يتطلب "تضامن البلاد بأكمله مع الجيش وتعبئة اقتصاده وتحويل الصناعات الدفاعية والقطاعات المرتبطة بها إلى المسار العسكري".

وتابع: "ينبغي فعل ذلك فورا وعلى وجه السرعة".

المصدر: RT