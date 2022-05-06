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"وكالة": القوميون المتعصبون استخدموا في ماريوبول خراطيش قنص الناتو بعيدة المدى

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Sputnik
صورة من الأرشيف
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قال مراسل وكالة "نوفوستي"، إن القوميين المتعصبين الأوكرانيين، استخدموا خلال الدفاع عن مصنع "إيليتش" في ماريوبول خراطيش بنادق قنص بعيدة المدى معتمدة من جانب الناتو.

وذكر المراسل، أنه عثر في الطوابق العليا لأحد مباني المصنع، على علبة خراطيش لبندقية قنص يستخدمها عدد من الدول الأعضاء في الناتو.

وعلى الخراطيش المذكورة كانت توجد علامة الترقيم لخرطوشة بندقية 338 Lapua Magnum.

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ويشار إلى أنه تم تصميم هذه الذخيرة في بريطانيا في الثمانينيات كخرطوشة بعيدة المدى للقناصة العسكريين. وتم استخدامها على نطاق واسع في الحروب في العراق وأفغانستان. وهي تصلح للاستخدام في بندقية القنص Accuracy International AWM التي اعتمدها الجيش البريطاني في عام 1996.

وتستخدم هذه الذخيرة كذلك، في جيوش ألمانيا وهولندا والنرويج وكوريا الجنوبية.

المصدر: نوفوستي

 

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