ألمان يقاطعون خطاب شولتس عن الإمدادات العسكرية لكييف بهتافات "تحقيق السلام بدون أسلحة"

قاطع جمهور كلمة ألقاها المستشار الألماني أولاف شولتس، تحدث فيها عن الإمدادات العسكرية لكييف، كما ردد الحضور شعارات مناهضة لسياسة شولتس، مطالبين بـ "تحقيق السلام بدون أسلحة".

وقال المستشار الذي كان يجاهد في دوسلدورف، لرفع صوته وسط هتافات الحشد، إنه يحترم "المسالمة وأي آراء، لكن مواطني أوكرانيا يبدوا لهم من السخرية أن يطلب منهم أن يدافعوا عن أنفسهم بدون أسلحة". وقال شولتس في خطابه الذي بثته قناة فينيكس التلفزيونية "هذا الرأي عفا عليه الزمن".

كما أكد المستشار أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا بالمال والمساعدات الإنسانية وإمدادات الأسلحة "كما تفعل العديد من الدول الأخرى في أوروبا".

يذكر أن أكثر من 125 ألف شخص، حتى الآن، قد وقعوا على عريضة على موقع Change.org، تطالب المستشار الألماني بعدم تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة.

وفي وقت سابق، اعتمد البوندستاغ (البرلمان الألماني) بيانا دعا فيه الحكومة إلى تقديم دعم شامل لأوكرانيا، بما في ذلك زيادة شحنات الأسلحة الثقيلة. كما دعا النواب إلى الإسراع بهذه الشحنات قدر الإمكان، وتوسيعها في إطار ما يسمى بالتبادلات الدائرية مع الدول الأخرى، "دون خلق تهديدات لقدرات ألمانيا الدفاعية".

المصدر: "نوفوستي"