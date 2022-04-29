سيناتور روسي يسخر من التصريحات البولندية بشأن الغاز الروسي

صرح السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن حصول بولندا على الغاز الروسي عن طريق إعادة التصدير من ألمانيا يتناقض مع تصريح وارسو الذي مفاده أنها لا تحتاج إلى "الوقود الأزرق" من روسيا.

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وكتب بوشكوف في صفحته على "التلغرام" أن بولندا بعد تخليها عن شراء الغاز الروسي، طلبت نفس الكميات من "الوقود الأزرق" عن طريق إعادة التصدير من ألمانيا، التي تلقتها برلين سابقا من روسيا.

وأضاف: "ومع ذلك تؤكد وارسو أنها لا تحتاج إلى الغاز الروسي.. من الذي يحاولون خداعه؟"

ودقق أن ألمانيا حاليا تحتاج إلى الغاز الروسي أكثر مما كان عليه سابقا، و"إلا فلن تكون أحجامه كافية لإعادة تصديره إلى بولندا".

وعلقت شركة "غازبروم" الروسية في 27 أبريل الجاري تصدير الغاز إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم قبولهما تسديد أثمانه بالروبل إلى مصرف روسي. في الوقت نفسه حذرت الشركة من أنها ستقلص الترانزيت المار بأراضي هاتين الدولتين إلى دول أخرى إذا بدأتا في أخذ الوقود من أنابيب الترانزيت بشكل غير قانوني. وأشارت شركة "غازبروم" لاحقا إلى أن بولندا واصلت شراء الغاز الروسي ليس بشكل مباشر، بل عن طريق إعادة التصدير من ألمانيا.

المصدر: نوفوستي