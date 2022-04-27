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احتجاز مواطنين روسي وبيلاروسي بتهمة التجسس في بولندا

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احتجاز مواطنين روسي وبيلاروسي بتهمة التجسس في بولندا
Sputnik
وارسو
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أفاد التلفزيون البولندي باحتجاز مواطنين روسي وبيلاروسي بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الروسية.

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وقال: "تم في مدينة بيلوستوك احتجاز مواطن روسي ومواطن بيلاروسي يشبته بهما بالتجسس لصالح الاستخبارات الأجنبية. وتدل المعلومات المتوفرة لدى خدمة مكافحة التجسس العسكري على أن الجاسوسين المزعومين قاما بجمع معلومات حول الوحدات العسكرية والكوادر العسكرية ووحدات قوات التحالف. كانا يعيشان في بولندا منذ سنوات طويلة".

ونقل التلفزيون البولندي عن ممثل النيابة العامة البولندية، ألكسندر سكشينياج: "تدل استنتاجات خدمة مكافحة التجسس العسكري على أنهما قاما بالتجسس لصالح الاستخبارات الروسية".

وقد تم توجيه اتهامات رسمية إلى كلا المحتجزين. وتم اعتقالهما من قبل المحكمة البولندية لمدة 3 أشهر. ويواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

المصدر: نوفوستي

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