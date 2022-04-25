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رئيس وزراء سلوفينيا يعرب عن أسفه لعدم تصدر حزبه نتائج الانتخابات البرلمانية

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رئيس وزراء سلوفينيا يعرب عن أسفه لعدم تصدر حزبه نتائج الانتخابات البرلمانية
Globallookpress
رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا
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أعرب رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا عن أسفه للنتيجة التي حصدها حزبه "الديمقراطي السلوفيني" في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد، حيث تأخر أكثر من 10% عن الحزب المتصدر.

وقال يانشا في تصريح: "أنا آسف لعدم اتحاد كل الأحزاب التي تعاونت بطريقة ما مع الائتلاف الحاكم، وفي هذه الحالة ستكون النتيجة مختلفة".

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وأضاف: "النتيجة هذه لن تغير برنامجنا أو مبادئنا بأي شكل من الأشكال".

 وتابع: "نحن مستعدون دائما للتعاون من أجل الخير العام لسلوفينيا  بغض النظر إذا كنا في الحكومة أو في المعارضة".

وفازت حركة "حرية يسار الوسط" المعارضة في الانتخابات البرلمانية بنسبة 34.50٪، حسب معطيات أولية من مفوضية الانتخابات بعد فرز 99.26٪ من الأصوات.

المصدر: "نوفوستي" 

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