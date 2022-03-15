برلمان سلوفاكيا يوافق على نشر قوات إضافية لـ"الناتو" في البلاد

وافق المجلس الوطني (البرلمان) السلوفاكي على طلب الحكومة نشر وحدة تابعة لحلف شمال الأطلسي على أراضي الجمهورية في ظل الوضع بأوكرانيا المجاورة.

وأشارت وكالة الأنباء "TASR"، إلى أن "من بين 134 نائبا حضروا الجلسة، صوت 96 نائبا لصالح الاقتراح، فيما عارضه 15 نائبا، وامتنع 22 عن التصويت، ورفض نائب واحد المشاركة".

وستنتشر وحدة "الناتو" في سلوفاكيا في إطار تنفيذ خطط لتعزيز أمن الدولة، وستضم الوحدة جنودا من 6 دول هي: ألمانيا والولايات المتحدة والتشيك وسلوفينيا وبولندا وهولندا.

وسيتمكن ما يصل إلى 2100 عسكري من دول "الناتو" الأخرى من البقاء في سلوفاكيا.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق، أن "قيادة الوحدة يجب أن تتولاها جمهورية التشيك، والتي ستكون قادرة على إرسال ما يصل إلى 600 جندي".

المصدر: "تاس"