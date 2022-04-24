الجيش الروسي يؤمن سلامة المصلين بعيد الفصح في خيرسون

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من الجيش الروسي أمنت سلامة احتفالات قداس عيد الفصح المجيد وسلامة المصلين في خيرسون.

وجاء في بيان الوزارة، "المؤمنون الأرثوذكس في مدينة خيرسون احتفلوا بعيد الفصح. وقد تم الحرص على تأمين السلامة والأمن خلال احتفالات عيد الفصح من قبل العسكريين الروس، وتم إلغاء حظر التجول في ليلة عيد الفصح".

وأقيمت احتفالات قداس عيد الفصح المجيد ليلة 24 أبريل في الكنيسة الرئيسية في خيرسون، وسلم الجنود الروس خبز عيد الفصح وقدموا مساعدات للمحتاجين.

المصدر: نوفوستي