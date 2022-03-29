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5 دول غربية تتفق على الحفاظ على عزيمتها تجاه روسيا

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5 دول غربية تتفق على الحفاظ على عزيمتها تجاه روسيا
Globallookpress RAINER UNKEL via www.imago-image
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أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية عقب محادثاته مع قادة إيطاليا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة أن الدول الغربية لا تنوي إضعاف نهجها تجاه روسيا حتى وقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء البريطاني: "لقد اتفقوا على أنه لا يجب أن يكون هناك إضعاف لعزيمة الغرب".

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وناقش القادة الحاجة إلى العمل معا لتغيير هيكل الطاقة الدولي وتقليل الاعتماد على المواد النفطية الروسية.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أعلن أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة أعربت عن دعمها للمحادثات بشأن أوكرانيا قائلا: "أعاد القادة الخمسة التأكيد على أهمية التنسيق الوثيق من أجل تقديم المساعدة للمدنيين والمؤسسات الحكومية في أوكرانيا، مع إيلاء اهتمام خاص لضمان الممرات الإنسانية ودعم اللاجئين. كما أنهم تشاطروا الآراء حول الحاجة إلى دعم استمرار مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي تسعى لوقف إطلاق النار في وقت مبكر".

المصدر: تاس

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