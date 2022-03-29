روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن نهج المواجهة

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن استراتيجية الأمن والدفاع الأوروبية وقعت ضحية لكراهية روسيا، ودعت بروكسل إلى التخلي عن نهج المواجهة.

وقالت: "لقد وقعت هذه الاستراتيجية ضحية النزعة الشاذة المعادية لروسيا المخيّمة على فضاء الاتحاد الأوروبي. وكانت النتيجة وثيقة انتهازية ودعاية إلى حد كبير.. لقد سقطت إبرة هذه البوصلة بشكل ميؤوس منه".

وأضافت: "استراتيجية الأمن والدفاع المشتركة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي تؤكد الاتجاه نحو دمج الاتحاد مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وتابعت: "ندعو الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن نهج المواجهة الذي من الواضح أنه محكوم عليه بالفشل تجاه بلادنا وحلفائنا".

المصدر: "تاس"