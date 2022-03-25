مقتل 63 مدنيا خلال 36 يوما في جمهورية دونيتسك الشعبية بنيران القوات الأوكرانية

أفاد مكتب ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار بأن أكثر من 60 مدنيا لقوا حتفهم بجمهورية دونيتسك الشعبية منذ 17 فبراير نتيجة قصف القوات الأوكرانية.

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وقال مكتب جمهورية دونيتسك الشعبية المختص على حسابه في موقع "تليغرام": "على مدى 36 يوما من التصعيد الذي قامت به التشكيلات المسلحة الأوكرانية، قُتل 63 مدنيا، وقتل شخص واحد خلال اليوم الماضي. وأصيب 508 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة بينهم 37 طفلا. وخلال اليوم الماضي أصيب 36 شخصا".

كما أفيد بأنه منذ 17 فبراير، أطلقت القوات الأوكرانية 16321 ذخيرة على جمهورية دونيتسك الشعبية، بما في ذلك 21 صاروخًا من طراز توتشكا – أو (المضاد للجو)، و1289 صاروخ غراد.

وبحسب المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، تضرر خلال الفترة ذاتها 1641 مبنى سكني و435 من مرافق البنية التحتية بسبب قصف القوات الأوكرانية. من بينها 26 مؤسسة طبية و59 مؤسسة تعليمية و90 مرفقا للضمان الاجتماعي و23 مرفقا للبنية التحتية الحيوية و238 مرفقا للكهرباء والمياه والغاز.

روسيا كانت أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير. وحدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ولهذا السبب خطط لتنفيذ عملية لـ"نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

وأسفرت العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا حتى يوم 23 مارس عن تدمير أكثر من 1500 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و 246 طائرة بدون طيار، بما في ذلك بيرقدار تي بي 2 التركية، و184 طائرة وطائرة هليكوبتر، و156 قاذفة صواريخ متعددة.

المصدر: نوفوستي