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رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: القصف الأوكراني سوف ينتهي قريبا

أخبار روسيا

رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: القصف الأوكراني سوف ينتهي قريبا
Globallookpress Maximilian Clarke/Keystone Press Agency
صورة أرشيفية
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صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن القصف الأخير للجمهورية ربما يكون آخر ما يمكن للقوات الأوكرانية أن تقوم به.

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كذلك صرح رئيس الجمهورية بأن إجلاء المدنيين مستمر في مناطق مدينة ماريوبول المحررة، حيث تستمر عمليات الإجلاء في المناطق الأخرى بصعوبة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجمهورية، إدوارد باسورين، قد أعلن في وقت سابق بأن من بين ضحايا القصف على جمهورية دونيتسك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4 أطفال.

المصدر: "نوفوستي"

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