فيديو.. أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني تقع في أيدي القوات الروسية بمقاطعة كييف

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، شريطا مصورا لأسلحة وعتاد عسكري تابع للجيش الأوكراني ولكتائب القوميين، استولت عليه القوات الروسية في مقاطعة كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن "وحدات من قوات الإنزال الجوي طردت كتائب تابعة للجيش الأوكراني وللقوميين الأوكرانيين من منطقة سكنية بضواحي كييف، الذين فروا وتركوا الدبابات وناقلات الجند المدرعة، والكثير من الأسلحة المضادة للدبابات، والذخائر في حالة جيدة".

وأضافت الوزارة في بيانها أن هذه المعدات والأسلحة التابعة للجيش الأوكراني التي استولى عليها المظليون الروس سيتم نقلها وتسليمها إلى وحدات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

المصدر: تاس