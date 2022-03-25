المتطرفون في أوكرانيا صوروا في كتبهم سكان دونباس بمثابة زومبي

قال يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الكتب والمنشورات التي وزعها القوميون المتطرفون في شرق أوكرانيا، صورت سكان دونباس على أنهم غير بشر.

وذكر غاغين، أنه تمت في المكتبات ودور الثقافة في الأراضي المحررة، مصادرة كميات كبيرة من هذه المواد التي تمجد التنظيمات المتطرفة. وبين هذه المطبوعات، كتب للأطفال أبطالها أعضاء في حركة "القطاع اليميني" الراديكالية.

وأضاف غاغين، وهو يعرض أحد هذه الكتب: "جميع المطبوعات تم تصميمها وإنتاجها بجودة عالية إلى حد كبير، وقد تم إنفاق الكثير من الأموال على ذلك. وفيها يتم تصوير سكان دونيتسك على أنهم نوع من الزومبي، نوع من غير البشر".

В книгах украинских националистов жителей Донбасса изображали как зомби https://t.co/dcLIbQ53ZBpic.twitter.com/PG64bLfiSU — РИА Новости (@rianru) March 25, 2022

ولفت الانتباه إلى أنه تم وضع المنشور على شكل رسوم كوميكس هزلية حتى يتمكن الأطفال من إدراك وتذكر المعلومات المفروضة عليهم بسهولة أكبر.

وقال: "هنا، يطلق على سكان دونيتسك، لقب الرعاع، والمشوهين، وما إلى ذلك. ويتم تريبة الأطفال منذ البداية على رفض هؤلاء وعدم قبول التعامل معهم، عدم قبول كل ما هو روسي.

ويشار إلى أن هذه ليست أول مرة يظهر فيها موضوع نزع الطابع الإنساني عن سكان دونباس، الذين رفضوا الانصياع للنظام الذي جاء إلى السلطة بعد الانقلاب في كييف.

ففي مؤتمر صحفي في عام 2021، قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، ردا على سؤال حول مدى تبرير العقوبات ضد بعض المواطنين، إن المعاقبين ليسوا من البشر بل عناصر في قطيع.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريح زيلينسكي بأنه مريع.

المصدر: نوفوستي