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أكار يكشف عن وضع "إدلب" السورية بعد محادثات بوتين وأردوغان

أخبار العالم

أكار يكشف عن وضع
Reuters
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن استقرار الوضع بمحافظة إدلب السورية بعد محادثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، بسوتشي، في 29 سبتمبر الماضي.

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وحول الوضع في إدلب قال أكار في تصريح للصحفيين بمقر البعثة الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل، عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الحلف خلال اليومين الماضيين: "هناك وقف لإطلاق النار، ورغم وجود بعض الخروقات والاشتباكات والاعتداءات بين الحين والآخر، فإن وقف إطلاق النار والاستقرار مستمر في إطار الإجراءات المتخذة بشكل عام، وأصبح الوضع أكثر هدوءا بعد لقاء رئيسنا مع الرئيس الروسي في سوتشي"، مؤكدا أن "الوجود التركي في إدلب مهم". 

وقال وزير الدفاع التركي: "لدينا اتفاقيات مع الروس والولايات المتحدة بخصوص بعض المناطق بشمال سوريا، لقد نفذنا دورنا في هذه الاتفاقيات بأفضل طريقة ممكنة، وما زلنا نفعل ذلك، ونذكر نظراءنا بالقيام بدورهم أيضا".

وردا على سؤال حول هجمات "حزب العمال الكردستاني" في شمال سوريا، قال أكار: "نتابع الأحداث هناك عن كثب، وسنقوم بما يلزم في الوقت والمكان المناسبين".

وقال أكار إن "بلاده ستفعل ما يلزم في الزمان والمكان المناسبين، ضد تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا".

المصدر: الأناضول

 

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