أنقرة تعلن بدء أعمال فنية لتوريد مقاتلات "إف-16"

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم السبت عن بدء الأعمال الفنية بخصوص توريد مقاتلات من طراز "إف-"16 إلى بلاده من الولايات المتحدة علاوة على تحديث مقاتلاتها الحالية.

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جاء ذلك في تصريح أكار للصحفيين بمقر البعثة الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي في بروكسل، عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الحلف خلال اليومين الماضيين.

وقال: "بدأ العمل الفني مع حليفتنا الاستراتيجية وصديقتنا الولايات المتحدة الأمريكية لتوريد طائرات من طراز "F16 Viper Block 70" وتحديث المقاتلات التي لدينا".

وأشار إلى أن تقوية الجيش التركي تعني أيضا تعزيز القوة الدفاعية لحلف الناتو.

وردا على سؤال حول كيفية سير اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قال أكار، "ستعقد قمة القادة في روما في 30 أكتوبر. وسيلتقي رئيسنا بالسيد (جو) بايدن. نحاول المساهمة خلال لقاءنا هنا بقدر ما نستطيع لكي يكون اللقاء المقبل بين الرئيسين بناء وإيجابيا ويتمخض عنه حل المشاكل العالقة".

وفي 17 أكتوبر، ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ملف مقاتلات "إف-16" له صلة بمقاتلات "إف-35"، وأن العرض بهذا الخصوص صدر من الجانب الأمريكي وليس من تركيا.

وبين أن الموضوع الذي يهم تركيا هو أنها دفعت مليارا و400 مليون دولار، لمشروع مقاتلات "إف-35"، وما تناقلته وسائل الإعلام هو عرض أمريكي لبيع تركيا 40 مقاتلة من طراز "إف-16" مقابل ذلك.

يذكر أن واشنطن لم تسلم تركيا مقاتلات "إف-35" رغم دفع ثمنها، بذريعة تزود أنقرة بمنظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي وذلك بعدما أحجمت الولايات المتحدة عن تزويد تركيا بمنظومات باتريوت.

المصدر: الأناضول