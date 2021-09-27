السفير الروسي في برلين: مستعدون للعمل مع أي حكومة يجري تشكيلها

أعرب سفير روسيا لدى برلين سيرغي نيتشايف اليوم الاثنين عن استعداد بلاده للعمل مع أي حكومة ألمانية يتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

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وقال الدبلوماسي لقناة "روسيا 24" التلفزيونية الروسية: "نحن مستعدون للعمل مع أي حكومة يجري تشكيلها بناء على نتائج الاقتراع. ذلك أن هناك أجندة إيجابية واسعة جدا بيننا وبين ألمانيا، تشمل الاقتصاد والطاقة والاتصالات في مجال التقنيات والبعد الثقافي الإنساني".

وفي وقت سابق من اليوم أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين يتابع عن كثب نتائج الانتخابات البرلمانية الألمانية، ويأمل بالاستمرارية في العلاقات الثنائية.

ووفقا لنتائج فرز الأصوات في جميع المناطق الألمانية بعد انتخابات أمس الأحد، فقد حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني على 25,7% من أصوات الناخبين، تليه كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي بعد حصولها على 24,1%. ويحتل تحالف "الخضر" المرتبة الثالثة (14,8%)، وحزب الديمقراطيين الأحرار المرتبة الرابعة (11,5%) و"البديل من أجل ألمانيا" المرتبة الخامسة (10,3%).

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وبناء على النتائج المذكورة سيحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني على أكبر قدر من المقاعد النيابية (206 مقاعد)، وتليه كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي (196 مقعدا)، و"الخضر" (118 مقعدا) والديمقراطيون الأحرار (92 مقعدا) و"البديل من أجل ألمانيا" (83 مقعدا)، إضافة إلى حصول "اليسار" على 39 مقعدا.

ويتوقع أن تبدأ الأحزاب المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف حكومي.

المصدر: "نوفوستي"