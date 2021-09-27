بيسكوف: الكرملين ينظر باهتمام إلى نتائج الانتخابات الألمانية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين ينظر باهتمام إلى نتائج الانتخابات البرلمانية الألمانية، ويأمل بالاستمرارية في العلاقات الثنائية.

وأضاف بيسكوف: "طبعا بدون شك، الانتخابات في أكبر دولة أوروبية، هي العملية والحدث الذي يجذب انتباه العالم بأسره تقريبا. ونحن نراقب أيضا ما يحدث باهتمام كبير، ونراقب النتائج".

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تدل نتائج فرز الأصوات في جميع المناطق الألمانية على أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني حصل على 25,7% من أصوات الناخبين، تليه كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي بعد حصولها على 24,1%. ويحتل تحالف الخضر المرتبة الثالثة (14,8%) وحزب الديمقراطيين الأحرار – المرتبة الرابعة (11,5%) و"البديل من أجل ألمانيا" – المرتبة الخامسة (10,3%).

المصدر: نوفوستي