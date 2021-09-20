موقع يوناني: مصادر عسكرية أكدت إنشاء قاعدة بحرية جديدة في جزيرة كريت قريبا

نقل موقع ekathimerini اليوناني عن مصادر عسكرية تأكيدها أنه سيتم تأسيس قاعدة بحرية جديدة في خليج سودا بجزيرة كريت.

وأوضح الموقع أن القاعدة سيتم إنشاؤها بغض النظر عن شكل الاتفاق الجديد للتعاون الدفاعي المتبادل بين اليونان والولايات المتحدة.

وأوضحت مصادر الموقع أن القاعدة الجديدة تعد جزءا من الخطة التشغيلية الوطنية للسنوات المقبلة وترتبط بقرار اليونان بإقامة تواجد دائم في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأشار الموقع إلى أنه وفقا للشروط الحالية لاتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل بين أثينا وواشنطن، تكون القوات المسلحة الأمريكية متواجدة بشكل متناوب في عدد من المواقع الأخرى، بعيدا عن سودا، مثل قاعدة ستيفانوفيكيو وميناء أليكساندروبولي وقاعدة لاريسا الجوية.

ووفقا للموقع، سيتم إجراء الفصل الأخير من المفاوضات في 14 أكتوبر المقبل فيما يخص تجديد اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل عند زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس واشنطن للتوقيع على الاتفاق الجديد.

المصدر: ekathimerini