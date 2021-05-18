الصين.. تراجع نسبة الطلاق 70% بسبب "فترة التهدئة الإجبارية"

ذكرت صحيفة "الغارديان" أن عدد حالات الطلاق في الصين انخفضت إلى أكثر من 70% خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك عقب دخول قانون مثير للجدل يفرض "فترة تهدئة" للأزواج، حيز التنفيذ.

وينص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الحالي، على فرض فترة تهدئة ومراجعة على من يتقدمون بطلب الطلاق، والانتظار لمدة شهر قبل البدء بمعالجة طلبهم. إلا أن فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب وقوع عنف منزلي.

وقالت صحيفة "الغارديان" إن البيانات التي نشرتها وزارة الشؤون المدنية، أشارت إلى تسجيل 296 ألف حالة طلاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، انخفاضا من 1.05 مليون في الربع السابق، و1.06 مليون في نفس الفترة من العام 2019.

وازداد معدل الطلاق في الصين بشكل مطرد منذ العام 2003 عندما أصبحت قوانين الزواج أكثر تساهلا إضافة إلى ازدياد استقلالية النساء ماليا.

تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2019 أقدم حوالى 4.15 مليون صيني على الطلاق مقارنة بـ1.3 مليون في العام 2003.

المصدر: "الغارديان"