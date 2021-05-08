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رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: مفاوضات فيينا باتت استنزافية ولم تحقق أي نتائج حتى الآن

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رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: مفاوضات فيينا باتت استنزافية ولم تحقق أي نتائج حتى الآن
وسائل إعلام إيرانية
العاصمة الإيرانية طهران، صورة من الأرشيف
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قال مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، إنه أمام الغرب فرصة حتى 24 مايو للعودة للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن المفاوضات باتت استنزافية ولم تحقق نتائج حتى الآن.

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ولفت ذو النور إلى إنه إذا لم تثمر مفاوضات فيينا بحلول 24 مايو، فسيتم حذف تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت وإغلاقها.

وشدد على أن أي بند جديد يضاف الى الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا يجب أن يحظى بموافقة البرلمان.

وأكد ذو النور أنه في حال وفاء الغرب بالتزاماته، يتعين على الحكومة تقديم تقرير إلى البرلمان، وبعد تحقق المجلس، سيسمح للحكومة بالعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي.

المصدر: RT

عمر هواش- طهران

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